شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح عُطل بخط لأنابيب البترول في بني سويف بعد تسريب محدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى فنيو شركة الأنابيب بالهيئة العامة المصرية للبترول، إصلاح عُطل بخط لأنابيب البترول القادم من التبين إلى مستودع بترول أسيوط، عقب حدوث عُطل مفاجئ به أسفر عن حدوث تسريب محدود للسولار بالقرب من قرية جزيرة أبوصالح بالطريق الصحراوي الشرقي القاهرة أسيوط التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بورود بلاغ من «على. م ع» ٤٢ عاما، مدير إدارة الأمن لفرع شركة أنابيب البترول ببني سويف، مقيم بندر بنى سويف، بحدوث تسريب بسيط للسولار على مساحة حوالي 100 متر تقريبا بالخط رقم 14 لنقل البترول «سولار» التابع لشركة الأنابيب بالهيئة العامة المصرية للبترول، القادم من التبين إلى مستودع بترول أسيوط مرورا بقرية جزيرة أبوصالح، بالطريق الصحراوي الشرقي القاهرة أسيوط، وتم غلق المحابس من غرفة التحكم الرئيسية بالتبين، ولم يتهم أحد، وجاري تحديد سبب التسريب وتقدير قيمة التلفيات.

أمر مدير أمن بني سويف بتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لحين الانتهاء من الإصلاح، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 317 إداري مركز شرطة ناصر.