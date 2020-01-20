​حتى 1500 جنيه للمتر.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بوسط القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح وذلك في عدد من الأحياء بالمنطقة الغربية.

وينشر (الخليج 365) أسعار التصالح في حي وسط القاهرة على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ):

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي ومنها (جزء من صلاح سالم نزلة كوبري الفردوس حتى حديقة الأزهر - شارع البنهاوي - سوق التلات - شارع الموسكي - امتداد شارع بورسعيد - شارع المعز - أمير الجيوش - المنصورية - الأزهر - سوق السلاح - باب الوزير - التبانة - الدرب الأحمر - الباطنية - عبدالله الجويني - جزء من أحمد ماهر).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1500 جنيه للسكني و2000 جنيه للتجاري و1800 جنيه للإداري و1200 جنيه للصناعي.

Advertisements

ثانيًا.. المنطقة (ب):

تشمل الشوارع أكبر من 10 أمتار.

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1200 جنيه للسكني و1800 جنيه للتجاري و1500 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج):

تشمل الشوارع والحواري عرض أقل من 10 أمتار.

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000جنيه للسكني و1500 جنيه للتجاري و1200 جنيه للإداري و800 جنيه للصناعي.​