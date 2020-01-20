​نواب حزب الحرية ينظمون زيارة للمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

نظم الدكتور مجدي علام والدكتور علي الشرباني نواب رئيس حزب الحرية المصري، زيارة إلى المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور باسم حلقة أمين المجتمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة، والدكتور هشام كمال أمين التنظيم الحزب بالمنطقة الصناعية، ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية وكان في استقبالهم المهندس عمرو مطر أمين حزب الحرية بالمنطقة الصناعية، وعضو أمانة المجتمعات العمرانية بالقاهرة وعدد من رجال الأعمال أصحاب المصانع.

وأبدى قيادات الحزب إعجابهم بمنتجات المصانع، وأكد الدكتور مجدي علام، استمرار التعاون بين حزب الحرية المصري وجمعية المستثمرين في توفير فرص عمل للشباب، معربًا عن سعادة بتوقيع برتوكول تعاون بين الجمعية والحزب لتشغيل الشباب.

ووجّه الدكتور علي الشرباني، بضرورة دعم الصناعات المصرية وإعطاءها الأولوية لدعم الاقتصاد المصري قائلًا: "سيدعم الفرص المتاحة لمساعدة المصانع في تسويق منتجاتهم".

كما أعلن باسم حلقة، أمين المجتمعات، أنه يهتم شخصيًا بالمنطقة الصناعية، موضحًا أنه تم تشكيل أمانة للحزب بالمنطقة تعمل على ضم رجال الأعمال من أصحاب المصانع لعضوية الحزب والتواصل مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة وهيئة التنمية الصناعية لحل العديد من المشكلات، وأيضًا توفير فرص العمل اللازمة للشباب.​