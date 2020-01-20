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السيسي وقادة العالم يبحثون تطورات الأزمة الليبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نشرت الصفحة الرسمية، للرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الصور لمشاركة الرئيس لرؤية مصر في الأزمة الليبية، على هامش مؤتمر برلين المنعقد في ألمانيا.

ووصل الرئيس السيسي، لمقر انعقاد مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، أمس السبت، وكان في استقباله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وتلقى الرئيس دعوة من المستشارة الألمانية للمشاركة في فعاليات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والتي تبدأ الأحد، بمشاركة قادة ورؤساء 11 دولة عربية وغربية معنية بالملف الليبي، بالإضافة إلى ممثلين عن 4 مؤسسات دولية وإقليمية، في مسعى للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الليبي.
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