نشرة الحوادث المسائية.. جريمة أسرية ومحاكمة شقيق بطرس غالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الأم بين الحياة والموت.. جريمة أسرية في الطالبية

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في واقعة اتهام سائق بالشروع في قتل زوجته ووالديها وشقيقها بمنطقة الطالبية، إذ اعتدى عليهم بسلاح أبيض؛ بسبب خلافات أسرية.

الثلاثاء.. المرافعة في محاكمة شقيق بطرس غالي في تهريب الآثار

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على الفقى، تأجيل محاكمة رؤوف غالي شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وآخرين، في اتهامهم بتهريب الآثار المصرية خارج البلاد، لجلسة بعد غد الثلاثاء، لسماع المرافعة.

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حسن نافعة يطعن على دستورية "التحفظ على الأموال" بقانون مكافحة الإرهاب

أودع المحامي خالد علي، وكيلًا عن الدكتور حسن نافعة صحيفة الطعن على دستورية المادة 47 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.

"الإداري" يقضي بعدم قبول دعوى إحالة "موسى وبكري" للتحقيق بنقابة الصحفيين

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، بعدم قبول دعوى إلغاء قرار نقيب الصحفيين بالامتناع عن إحالة أحمد موسى، ومصطفى بكري إلى لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، تمهيدًا لإحالتهما إلى هيئة التأديب، لانتفاء القرار الإداري.

المرور: إعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال المترو

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إعادة فتح شارع الهرم، بعد انتهاء أعمال مترو الأنفاق، التي استغرقت 3 أيام، في الاتجاه من المنطقة الأثرية إلى ميدان الجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال.