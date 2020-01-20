اعترافات عامل أجبر زوجته على الإجهاض فماتت: "مش هقدر أصرف عليهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل قيام عامل بإجبار زوجته على الإجهاض ما أسفر عن وفاتها.

وجاء في التحقيقات أنه نشبت مشادة كلامية بين الزوج المتهم وزوجته فور علمه بحملها الجديد، معنفًا إياها "كفاية كده مش هقدر أصرف عليهم"، فطلبت منه أموالًا لإجراء عملية إجهاض فرفض متعللا بضيق الحال.

وقال المتهم إنه اشترى لزوجته عدة عقاقير طبية تناولت كمية منها داخل المنزل، فأصيبت بنزيف شديد ولفظت أنفاسها الأخيرة، مضيفًا أنه اختمرت في ذهنه فكرة التخلص منها برميها في الشارع لإبعاد الشبهة الجنائية عن نفسه.

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وعثر الأهالي على المتوفاة بأحد شوارع النزهة فأبلغوا الشرطة التي انتقلت على الفور وبفحص الكاميرات استدلت على المتهم وتم ضبطه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأنه لديه 3 أطفال لا يقو على الإنفاق عليهم ولذا طلب من زوجته إجهاض الرابع غير قاصد قتلها أو إيذائها، وأنها ألقاها في الشارع خوفًا من المساءلة.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.