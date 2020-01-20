مصر | عاجل.. ضبط مرتكبي واقعة اختطاف مواطن واحتجازه في مزرعة بطريق الإسماعلية الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضبط مرتكبي واقعة اختطاف مواطن واحتجازه في مزرعة بطريق الإسماعلية الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط 6 أشخاص من مرتكبي واقعة اختطاف مواطن واحتجازة داخل مزرعة بطريق الاسماعيلية الصحراوي وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه.

تلقى مركز السادات بلاغًا من فني صيانة 41 سنة مقيم بناحية كفر الحاجة دائرة مركز إيتاي البارود وسائق 21 سنة مقيم بدائرة مركز وادي النطرون، وقرر الأول بحضور بعض الأشخاص يستقلون سيارتين ملاكي وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بإصطحاب شقيقه 38 سنة من فيلا يستأجرها بمدينة السادات إلى جهة غير معلومة، وكان بصحبته آنذاك صديقه المبلغ الثاني حيث قاموا بإطلاق سراح المبلغ الثاني بالطريق الصحراوي وإصطحبوا شقيقه فقط وتلقيه عقب ذلك عدة إتصالات هاتفية من هاتف شقيقه المختطف أبلغه فيه المتصل بدفع مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراحه.

وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي وأثناء السير في إجراءات البحث وردت معلومات مفادها وجود المختطف بإحدى المزارع بطريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي دائرة مركز التل الكبير.



وتم استهداف المزرعة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن تحرير المختطف والذي كان مقيدًا بإحدى الغرف المهجورة بها وتبين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة كما أمكن تحديد مرتكبى الواقعة كل من 6 عاطلين وصاحب شركة.



وأمكن ضبطهم عدا السابع بالمزرعة، بمواجهة المتهمين بأقوال المجني عليه اقروا بارتكابهم الواقعة مع المتهم الهارب بسبب وجود خلافات مالية بينهم وضبط بحوزتهم بندقية آلية و12 طلقة من ذات العيار - طبنجة ماركة جلوك، وتم إتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.