مصر | زوجها صاحبي.. أمين الشرطة المضبوط في أحضان عشيقته يفجر مفاجآت جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجها صاحبي.. أمين الشرطة المضبوط في أحضان عشيقته يفجر مفاجآت جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبمواجهة المتهم ويدعي إبراهيم. م أمين شرطة بالواقعة المنسوبة إليه أنكرها تماما وأنه ليس علي علاقة بالمتهمة وأنه كان صديق زوجها وكان يوجد بينهم بعض الأعمال، مضيفا أنه كان في بعض الأحيان يمر بأزمة مالية وكان يقترض من زوج المتهمة بعض المبالغ المالية، وأن اتصاله دائما كان مع زوج المتهمة للاطمئنان عليه.
البداية عندما تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارا من العميد مجدى خلف مأمور قسم المعصرة، بقيام كبابجى بالتقدم ببلاغ ضد زوجته لضبطها مع عشيقها داخل شقته السكنية خلال إقامتهما علاقة غير شرعية، حيث تم الإمساك بهما من قبل الأهالى.
على الفور انتقل الرائد كريم عبدالعاطى معاون قسم إلى مكان البلاغ وتم ضبط سيدة وصديقها بعد قيام الأهالي بالإمساك بهما إلى قسم الشرطة.
وكشفت تحريات المقدم محمد مجدى رئيس مباحث المعصرة بأن الزوج المبلغ ويدعى "أمير. س" 43 سنة، يعمل كبابجى ودائم السهر ليلا للعمل وأنه أثناء عودته فجأة للمنزل بعد شعوره بالإرهاق، وجد زوجته "شيماء. ع" 32 سنة، وصديقها "إبراهيم. م" بداخل غرفة نوم في أوضاع مخلة وتم ضبطه قبل الهرب بالاشتراك مع أهالى المنطقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.