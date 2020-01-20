مصر | زوجها صاحبي.. أمين الشرطة المضبوط في أحضان عشيقته يفجر مفاجآت جديدة

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تواصل نيابة المعصرة تحقيقتها في واقعة اتهام ربة منزل بالزنا مع أمين شرطة بالترحيلات داخل شقتها السكنية في منطقة مدينة الهدي بالمعصرة.

وبمواجهة المتهم ويدعي إبراهيم. م أمين شرطة بالواقعة المنسوبة إليه أنكرها تماما وأنه ليس علي علاقة بالمتهمة وأنه كان صديق زوجها وكان يوجد بينهم بعض الأعمال، مضيفا أنه كان في بعض الأحيان يمر بأزمة مالية وكان يقترض من زوج المتهمة بعض المبالغ المالية، وأن اتصاله دائما كان مع زوج المتهمة للاطمئنان عليه.

البداية عندما تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارا من العميد مجدى خلف مأمور قسم المعصرة، بقيام كبابجى بالتقدم ببلاغ ضد زوجته لضبطها مع عشيقها داخل شقته السكنية خلال إقامتهما علاقة غير شرعية، حيث تم الإمساك بهما من قبل الأهالى.