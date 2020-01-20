أخبار مصر | التعليم تبدأ مخاطبة متقدمي المرحلة الخامسة لوظائف التعيين المؤقت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تبدأ مخاطبة متقدمي المرحلة الخامسة لوظائف التعيين المؤقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن البدء في مخاطبة المرحلة الخامسة من المتقدمين لمسابقة التعيينات المؤقتة، والذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية، والتي تبدأ يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020، تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.

وناشدت الوزارة المتقدمين بمتابعة البريد الإلكترونى المسجل سابقًا على البوابة وحساب المتقدم على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكدت أنه حرصًا على تكافؤ الفرص بين المتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم فإنه لا تعديل فى شروط المسابقة.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه لا تعديل فى شروط التقدم للمسابقة والتى أعلنت عنها الوزارة فى أكتوبر الماضى، وأنهم يسيرون وفقًا للخطوات التى أعُلن عنها، نافيًا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم.

وأكد حجازى أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست "تعيين" إنما تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة سيكون لهم أولوية مُطلقة في المسابقة الجديدة.