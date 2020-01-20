شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرأس قداس «عيد الغطاس» بكاتدرائية الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية، الأحد، إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، حيث ترأس صلاتي اللقان والغطاس بمقر الكاتدرائية، وسط حضور شعبي وإجراءات أمنية مشددة.

وشهدت زيارة البابا إلى الكاتدرائية إجراءات أمنية مشددة، حيث أغلقت أجهزة الأمن بالإسكندرية شارع كنيسة الأقباط بمنطقة الرمل المطلة عليه الكاتدرائية، وشارع النبى دانيال، ووضع حواجز حديدية لمنع مرور السيارات.

واستقبل المئات من الأقباط قداسة البابا بالزغاريد والأفراح، لدى وصوله كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية لرئاسة قداس عيد الغطاس.

وأنهى البابا صلوات لقان عيد الغطاس المجيد وسط حضور شعبي كبير على أن يبدأ قداس العيد ذاته عقب انتهاء «اللقان»، وعقب صلاة اللقان قام البابا برشم المشاركين في الصلوات بالماء المقدس.

وشارك في الصلوات من أحبار الكنيسة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه ومسؤول قطاع الشباب بالإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام قطاع شرق الإسكندرية والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والقديس الأنبا موسى الأسود بالعلمين والقديس الأنبا بقطر بالخطاطبة كما شارك القمص أبرام إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية.

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وفى الدقهلية، توافد الآلاف على الكنائس للمشاركة في صلوات اللقان وقداس عيد الغطاس.

واكتست الكنائس بالألوان القرمزية احتفالًا بقدوم عيد الغطاس والذى يواكب معمودية السيد المسيح في نهر الأردن، ويسبق قداس الغطاس صلوات اللقان وهى الصلاة على المياه المقدسة.

وقال مصدر كنسي، في تصريحات صحفية، الأحد، إن كهنة الكنائس يبدأون الصلوات بالتسبحة ثم قداس اللقان وهو طقس يتكرر ثلاث مرات في العام في عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل، ويقومون بالصلاة على الماء وفي نهاية الصلوات يرش الماء على المصلين للبركة وبعدها تبدأ صلوات قداس عيد الغطاس.

وحرص الأقباط على ارتداء الملابس الجديدة والزاهية وحمل الأطفال القناديل المصنوعة من البرتقال كما يحرص الأقباط بعد انتهاء الصلوات على تناول القصب والقلقاس لأنهما من الأكلات الرمزية التي ترمز لمعمودية المسيح.

وفى الوادى الجديد، شهدت الكنائس التابعة لإيبارشية الوادى الجديد والواحات للأقباط الأرثوذكس إقبالا كبيرا لحضور قداس عيد الغطاس، بالكنائس المختلفة بمراكز المحافظة، فيما شهدت كنيسة العذراء مريم بمقر مطرانية الوادى الجديد توافدًا كثيفًا.

وترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات قداس عيد الغطاس بمعاونة القساوسة والآباء الكهنة الإكلريكين وخورس الشمامسة، وشهدت كنائس الشهيد مارجرجس بالداخلة ومارمينا بالفرافرة توافد الأقباط لحضور قداس عيد الغطاس الذي يرتبط بعدد من الطقوس الشعبية وتناول بعض الأطعمة والمشروبات مثل عصير القصب والقلقاس واليوسفى والبرتقال وهى مأكولات مرتبطة بمفاهيم وتعاليم كنسية قبطية منذ القدم.

وفى سياق متصل، شددت أجهزة الأمن من تأمين محيط الكنائس وفرض طوق أمني بمحيطها، وتعزيز الخدمات الأمنية والتمركزات.