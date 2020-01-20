شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل لندن للمشاركة في قمة الاستثمار «البريطانية- الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، التي ستعقد غدًا الاثنين، بمشاركة 21 رئيس دولة أفريقية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وشارك الرئيس السيسي، اليوم، الأحد، في فعاليات مؤتمر برلين بشان الأزمة الليبية، بحضور أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، بهدف وضع حد للنزاع في ليبيا.

ويأتي انعقاد المؤتمر بعد 5 أيام من دعوة وجهتها ألمانيا بهدف دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المصالحة الداخلية بين طرفي النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية.