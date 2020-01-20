شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تلغي مزاد بيع منزل مصطفى النحاس في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقف المزاد العلنى الذي كان مقررًا لبيع المنزل الذي كان يسكن به مصطفى النحاس باشا، رئيس وزراء مصر الأسبق، بمدينة سمنود في محافظة الغربية، للحفاظ على قيمته الوطنية والتاريخية.

Advertisements

وقال «جمعة»، في تصريحات قبيل مغادرته إلى موريتانيا، الأحد، لحضور مؤتمر عن التسامح ومواجهة التطرف: «الحفاظ على أي رمز مصرى تاريخى أو معاصر والتعامل معه بما يليق به أمر غير قابل للنقاش، وهو ما سنتعامل في إطاره مع المبنى الذي كان يسكن به (النحاس)، لقد أوقفنا المزاد الذي كان مقررًا لبيع المبنى، وندرس الاستخدام الأمثل له في ضوء ما يحقق مصلحة الوقف ويحافظ على رمزية المكان».

وكانت هيئة الأوقاف المصرية قد أجّرت المبنى إلى مجلس مدينة سمنود، ثم استردته، بعد انتقال المجلس إلى مقر آخر، وتسعى إلى تعظيم الاستفادة منه. من جانبهم، احتفل أهالى المدينة بقرار إلغاء المزاد، وأعربوا عن ارتياحهم وسعادتهم بالقرار، مطالبين بتحويل المبنى إلى متحف.

وقال محمد المسيرى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد سابقًا، إن تاريخ المنزل يعود إلى 90 سنة، موضحًا أنه من أوقاف سيد بك عبدالعال الخيرية، وآل بعد رحيل «النحاس» إلى هيئة الأوقاف والعمل الخيرى، مشيرًا إلى أنه أبلغ رئيس حزب الوفد بالكارثة، وأن رئيس الحزب وقياداته ونواب الدائرة والأهالى طالبوا وزير الأوقاف بمنع المزاد. وطالب محمد مبروك، من أبناء المدينة، بتحويل المنزل إلى متحف لمقتنيات الزعيم الراحل، أو تحويله إلى قصر ثقافة لأداء دور تنويرى، خاصة أن سمنود لا يوجد بها قصر ثقافة، موضحًا أن المنزل كان قبل ثورة 1952 ملتقى لأهالى المدينة مع «النحاس» وضيوف البلدة للنقاش حول العديد من القضايا الوطنية لسنوات عديدة.