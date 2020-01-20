شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المحافظين البريطانيين يشيد بالإصلاحات المصرية: القاهرة انتقلت لعصر جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد ياسين، عضو حزب المحافظين البريطاني، الخبير في الاقتصاد السياسي، ضرورة تطور العلاقات المصرية البريطانية، وخاصة أن كلا البلدين انتقلا إلى عهد وعصر جديد، موضحًا أن مصر الآن أفضل بكثير مما كانت عليه من قبل، مع الإصلاحات الاقتصادية والمزايا التي قدمتها للمستثمرين، كما أن بريطانيا الآن تسعى لدخول العالمية.

وقال «ياسين»، خلال حوار تلفزيوني، إن مصر سوق ضخمة جدًا ونتوقع أن تتطور العلاقات المصرية البريطانية بشكل كبير جدًا، خاصة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وأوضح أن القارة الأفريقية تمثل أهمية استثمارية كبيرة جدًا، وظهرت عالميًا بمظهر مختلف، وهناك توجه عالمى لتعزيز الاستثمارات بها، مشيرًا إلى أن أكثر من 97 مسؤولا صينيا رفيعا زاروا القارة الأفريقية خلال السنوات القليلة الماضية.