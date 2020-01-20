شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري لحقوق المرأة» يشيد بقرار إنشاء مكتب حماية الطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحّب المركز المصري لحقوق المرأة بقرار النائب العام رقم 85 لسنة 2020 بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

وأكد المركز، في بيان، الأحد، أن «الجرائم التي يتعرض لها الطفل اصبحت ظاهرة غير طبيعية في الآونة الأخيرة وكان يستلزم التصدي لها بإنشاء المكتب، وخطوة ممتازة في هذا التوقيت لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال».

وطالبت نهاد أبوالقمصان، رئيسة المركز، بأن «يتضمن اختصاص المكتب سرعة التحقيق والإجراءات لإعادة الأطفال لأمهاتهم إذا ضمهم أحد من ذويهم ولم يعده، وهى الحالة التي تتكرر في الانفصال لها، لرفع الخطر والضرر عن الأطفال في أسرع وقت».