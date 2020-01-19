شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محاولتي تلاعب في المنشأ للتهرب من الرسوم الجمركية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب «عمليات» بجمارك الاسكندرية، برئاسة السعيد بركات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك السيارات، برئاسة أشرف عبدالعزيز، والإدارة العامة للإيداعات والشؤون الجمركية، برئاسة حسن جابر، من ضبط محاولتي تلاعب في المنشأ، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبهدف التهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

Advertisements

وبناءا على إخباريتين سريتين مقدمة من احمد صدقى، مدير إدارة المكافحة، وحمدى دويدار، مدير إدارة قطع غيار السيارات، والسيد عبدالهادي، مدير إدارة الإيداعات، بمحاولة شركة «ا. م» للاستيراد والتصدير التلاعب في منشأ مشمول البيان الجمركي رقم ١٢٢٧٨ لسنة٢٠١٩ والصنف الوارد عبارة عن قطع غيار سيارات منشأ الصين بعدد ٥٥ طردا طبقا لبوليصة الشحن رقم ١٩٠١٤١٨ والمخزنة بايداع خدمات الشحن المصرية، وكذا محاولة شركة «ا. ا» للاستيراد والتصدير التلاعب في مشمول البيان الجمركي رقم ٩٢٤٩سيارات والصنف الوارد قطع غيار سيارات منشأ الصين بعدد ٢٣ طرد.

جرى تشكيل لجنة لتنفيذ الإخباريتين، وبمعاينة البيان الأول تبين قيام صاحب الشأن بإخفاء المنشأ الأصلي للبضاعة ووضع استيكرات لمناشئ أخرى للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، فتبين وجود فلتر هواء بعدد ٨٠٠ قطعة منشأ أمريكا وفلتر تكييف بعدد ٣٠٠ قطعة منشأ المكسيك وأصناف مستعملة مخالفة لملحق رقم ٢ من اللائحة الاستيرادية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ بدلا من المنشأ الوارد بالمستندات وهو الصين، وبلغ إجمالي التعويضات الضرائب والرسوم الجمركية ١٧٧٩١٣ جنيها.

وبمعاينة البيان الثاني، تبين أن الوارد بساتم وشمايز وتربو ماركة izumi منشا اليابان بعدد ١٢ طردا، وقام صاحب الشأن بطمس المنشأ الأصلي وهو اليابان ووضع استيكرات منشأ الصين وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم الجمركية المستحقة ٨٥٣٦٠ جنيها، وقرر هشام عفارة، رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضري ضبط برقم 72 لسنة 2019 و3 لسنة 2020. وطلب صاحبا الشأن التصالح وسداد التعويض المستحق، وتم السداد بالقسيمة رقم ٣٦٤٩١٨ والقسيمة رقم ٥٢٣٢١٤.