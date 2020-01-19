شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياحي يدعو لمواجهة «المتاجرة بالتأشيرات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الخبير السياحي، إيهاب عبدالعال، عن أزمة حقيقية يتعرض لها موسم العمرة الحالى نتيجة الإهمال في متابعة التأشيرات الموزعة على الشركات والبالغة 218 تأشيرة لكل شركة في الموسم الأول وهو ما استغله المتربصين بالشركات السياحية.

قال عبدالعال، في بيان صحفى، إن بعض الشركات قامت بتسقيع هذه التأشيرات لاستخدامها في رجب وشعبان وبأسعار أعلى بكثير من المتداولة حالياً، مؤكداً وجود قصور في معرفة مصير هذه التأشيرات.

وأوضح أن عدم المتابعة فتح الباب على مصراعيه لحديث البعض عن المتاجرة بتأشيرات العمرة مشيراً إلى أنه كان من الضرورى تقسيم الموسم الأول إلى ثلاث فترات، وكل فترة قائمة بذاتها ولا يتم ترحيل أي تأشيرة إلى الفترة التي تليها وبالتالى وقف عمليات التسقيع التي يقوم بها البعض.

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تسأل عبدالعال ما هو المانع من تقسيم الموسم الأول إلى عمرة المولد النبوى ثم فترة ثانية خلال جمادى ومنتصف رجب ثم منتصف رجب وشعبان، بحيث لا يتم ترحيل أي تأشيرة من فترة إلى أخرى وبالتالى تضيع التأشيرة على أي شركة تحاول تسقيعها.

وأضاف أن التأشيرات المنفذة حتى الآن تتجاوز 156.492 تأشيرة وفقاً للإحصاءات الرسمية السعودية لمؤشر العمرة الأسبوعي والذى أعلن أمس، رغم أننا دخلنا في منتصف الموسم تقريباً وهو ما يعنى أن معظم الشركات لم تنفذ تأشيراتها موضحاً أن المواطن والشركات الجادة هي المتضرر الأكبر من هذه الممارسات.

شدد عبدالعال على ضرورة قيام شركات السياحة بإصلاح هذا الخطأ الجسيم، موضحاً أن نتيجته حديث البعض عن المتاجرة بالتأشيرات ووصولها لأرقام مبالغ فيها، وحذر من ترك هذا الموضوع دون معالجة قبل تدخل الجهة الإدارية، خاصة أن هناك بعض المتربصين بالشركات السياحية.

تابع: إن وزارة السياحة وضعت الضوابط المنظمة للعمرة والتى تحمى المواطن والشركات، على حد سواء، وأن دور الغرفة يتمثل في القيام بحماية آليات السوق دون المساس بأى طرف، مشيراً إلى حكم القضاء الإدارى بعدم تحديد سقف لأعداد المعتمرين وهو ما يعنى أن أي مواطن من حقه الحصول على تأشيرة العمرة.

قال عبدالعال إن المتاجرة بالتأشيرات جريمة ويجب أن تواجه من جانب الشركات أولاً ولن ندفن رؤسنا في الرمال، فهناك مشكلة ويجب مواجهتها فوراً قبل أن تتفاقم.