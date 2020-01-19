شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البحر الأحمر تشارك في اجتماع «سياحة النواب» مع مستثمري مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، الأحد، في اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، مع رجال الأعمال والمستثمرين في مدينة مرسي علم، لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه التنمية السياحية بالمنطقة، وتقديم الحلول المناسبة لها.

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وأكدت «عطية»، في تصريحات صحفية، أن المحافظة تساهم بنسبة كبيرة في تنمية السياحة، ليس فقط في مرسي علم بل في جميع مدن المحافظة، بتقديم كافة الخدمات والاحتياجات المطلوبة للتنمية السياحية، مشيرة إلى أن المحافظة ساهمت في بناء ميناء أبورماد وغيرها من المشروعات القومية.

واستعرض الاجتماع عددا من المشروعات السياحية القائمة بالمدينة، حيث عرضت نائب المحافظ نبذة عامة عن مطار مرسي علم الدولي وأهميته وقدرته الاستيعابية، وشرح لأهم وأحدث الأجهزة المضافة للمطار من أجهزة X-Ray وأجهزة ETD لفحص المسافرين والكشف عن المتفجرات.

وتضمن العرض خطة إنشاء مشروع خط سكة حديد، يبدأ من محافظة قنا مرورا بسفاجا والغردقة وصولاً إلى مدينة مرسي علم، بالإضافة إلى عرض أهم المنتجعات السياحية في مدينة مرسى علم.