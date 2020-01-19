"المصريين": مؤتمر برلين فرصة لإنهاء الأزمة الليبية ووقف أطماع أردوغان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر برلين بشأن الأوضاع في ليبيا، تعكس ثقل مصر الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعد فرصة مهمة لوضع حد للأحداث المؤسفة التي تقع في ليبيا ووقف أردوغان في ليبيا والمنطقة.

وأضاف أبوالعطا، في بيان، اليوم الأحد، أن مؤتمر برلين يأتي في وقت شديد الحساسية في الشأن الليبي، موضحًا أنه يستهدف التوصل لحل شامل لوقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء القتال الدائر في ليبيا منذ سنوات وأدى إلى مقتل ونزوح مئات الآلاف.

وأشار رئيس الحزب، إلى أن المؤتمر يهدف أيضًا لإطلاق عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة تفضي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وتشكيل حكومة موحدة، موضحًا أن لمصر دور حيوي كبير في هذه العملية منذ البداية.

وتمنى رئيس الحزب، خروج المؤتمر بمواقف حقيقية تنهي معاناة الشعب الليبي ووقف نزيف الدم وإطلاق النار الدائر هناك، ووقف كافة التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية وعدم استخدام النفط "كأداة حرب"، لافتًا إلى أن مصر تقف خلف الشعب الليبي في أي موقف يريده.