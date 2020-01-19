أبوشقة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جريدة الوفد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم: أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا برقم 6 لسنة 2020، بتشكيل مجلس إدارة جريدة الوفد. وتضمن القرار الصادر أن يتكون مجلس إدارة الجريدة على النحو التالي: - الدكتور هاني سري الدين رئيسًا لمجلس الإدارة. - فيصل عبدالعزيز الجمال عضوًا. - عبدالعزيز عبدالعزيز النحاس عضوًا. - وجدي عبدالهادي زين الدين عضوًا. Advertisements - كاظم علي فاضل عضوًا. - عبدالعظيم علي الباسل عضوًا. - المهندس حمدي قوطة عضوًا. - أمل رمزي عضوًا. - طارق الشناوي عضوًا. ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الحزب على أن ينفذ فور صدوره على أن يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.​

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