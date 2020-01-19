مرصد الكهرباء: 22 ألفا و150 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الأحد، بلغت 22 ألفًا و150 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم، أمس السبت، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى، اليوم، 25 ألف ميجاوات، مقابل 24 ألفا و800 ميجاوات، أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 15 ألفًا و800 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر، اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الخامسة مساء، وكان قد ظهر، أمس، باللون الأخضر طوال اليوم.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.
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