طعن زوجته ووالديها وشقيقها.. 6 أشهر من الخلاف انتهت بجريمة أسرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة عن ملابسات جديدة في شروع سائق بقتل زوجته ووالديها وأخيها مستخدما مقص حديدي وسكين بمنطقة الطالبية.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن بداية الخلاف يعود إلى 6 أشهر لدى انتقال الزوجين للإقامة بمنزل أسرة الزوجة بمنطقة الطالبية بشكل مؤقت.

بمرور الوقت طالب السائق العشريني زوجته بالعودة إلى مسكن الزوجية الذي أقاما فيه لدى زواجهما إلا أن طلبه قوبل بالرفض فضلا عن إصرار أسرة الزوجة باستمرار مكوث ابنتهم وزوجها لديهم مما أثار غضب الأخير.

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تفاقمت الأمور نهاية الأسبوع الماضي مع تكرار طلب الزوج إلا أن موقف الزوجة وأسرتها لم يتبدل، ونشبت مشادة كلامية حادة بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة، أحضر على إثرها الزوج سكينا ومقصا حديديا، وعمد لإصابة "حماته" فطعنها بالرأس حتى أن السكين اخترقت الجمجمة، ولدى تدخل الباقيين انهال عليهم بالطعنات ولاذ بالفرار.

مصدر طبي بمستشفى الهرم أفاد بأن حالة الأم خطيرة للغاية، وتخضع لعلاج مكثف بغرفة العناية المركزة، لافتا إلى استقرار حالة زوجها إثر إصابته بطعنة في المعدة، في الوقت الذي غادرت زوجة المتهم وشقيقها -مصاب بطعنة في الرقبة- المستشفى بعد تماثلهما للشفاء.

وتمكنت مأمورية من ضبط المتهم بقيادة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، وبمشاركة الرائد أحمد عصام ومعاونيه النقيب محمد أشرف والنقيب حسام أبو ضيف، وأرشد عن أداتي الجريمة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.