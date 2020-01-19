مصر | خلافات من 6 شهور.. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول مذبحة الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلافات من 6 شهور.. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول مذبحة الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول طعن سائق لزوجته وشقيقها ووالديها، وتبين أنه وقعت خلافات بين المتهم وزوجته منذ 6 شهور، وعلى إثرها أقاما بمنزل والديها بمنطقة الطالبية.

وأضافت التحقيقات أنه يوم الواقعة، حال تواجد المتهم بشقة أسرة زوجته، نشبت بينهم مشادة كلامية بسبب طلبه الرجوع إلى شقته وزوجته، لكن طلبه قوبل بالرفض، ما دفع المتهم إلى إحضار "سكين ومقص"، وتعدي على والدتها بالضرب برأسها، ولدي محاولة زوجته وشقيقها ووالدها الإمساك به، تعدي عليهم بالضرب محدثا إصابتهم.

كان أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن ربة المنزل وشقيقها المصابين إثر شروع زوجها في قتلهما ووالديها، غادرا المستشفى بعد تماثلهما للشفاء.

وأوضح المصدر ذاته لـ"الخليج 365"، أن ربة المنزل كانت مصابة بطعنة بالصدر، وشقيقها بطعنة بالرقبة، فيما أصيب والدها بطعنة بالبطن، ووالدتها بطعنة بالمخ، وأنه كان يشرع في قتل والدتها.

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وبينت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل طعن ربة منزل وشقيقها ووالديهما، على يد زوج الأولى، إثر نشوب مشاجرة بينهما لرفض عودة زوجته معه إلى منزل الزوجية، إثر وجود خلافات بينهما، وتبين أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة عدا والدتهما حالتها الصحية حرجة لإصابتها بطعنة بـ"المخ".

وأقدم سائق على طعن زوجته وشقيقها ووالديها، لرفضها العودة إلى منزل الزوجية بمنطقة الطالبية غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بقيام شاب بطعن زوجته وأسرتها، بسلاح أبيض سكين إثر نشوب مشاجرة بينهم داخل منزل والديها بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية وبالفحص والمعاينة تبين قيام الأهالي بنقل المصابين إلى مستشفي الهرم، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.