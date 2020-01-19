مصر | "مش عايزة ترجع معايا".. اعترافات صادمة لسائق شرع بقتل زوجته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مش عايزة ترجع معايا".. اعترافات صادمة لسائق شرع بقتل زوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة شروع قتل زوج يعمل "سائق" 32 عامًا لزوجته تبلغ 21 عامًا ووالديها وشقيقها 19 عامًا، إثر محاولة الاعتداء عليهن بسلاح أبيض، بمنطقة الطالبية، وأمرت بالتحفظ على سلاح الجريمة لفحصه، فيما استعلمت عن حالتهم الصحية تمهيدًا لاستماع لأقوالهم.

وكشفت التحقيقات، أن الزوج قام بطعنهم لمضايقته من أسرة زوجته، لمنعهم لعودتها للمنزل قائلًا، "مش عايزة ترجع معايا البيت".

وأفاد مصدر بالنيابة، أن سائق توجه لشقة والد الزوجة، ميكانيكي سيارات، 56 عامًا وزوجته 42 عامًا، لإعادتها لشقة الزوجية، إثر خلافات زوجية بينهم، ولكن والديها رفضوا عودتها للمنزل، وطلبوا منه إقامتهما معهم، ولكنه رفض فنشب خلاف على إثره، سدد طعنات متفرقة، فأصيب والد الزوجة بطعنة بالبطن ووالدتها بإصابتها بالرأس وشقيقها بطعنة بالرقبة، وطعنة في الصدر لزوجته.

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كانت تمكنت مباحث الجيزة من القبض على سائق، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته ووالديها وشقيقها، خلال مشاجرة بينهم، حيث اعتدى عليهم بسلاح أبيض "سكين"، لرفض الزوجة العودة إلى مسكن الزوجية.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد إصابة 4 أشخاص بجروح طعنية، نتيجة الاعتداء عليهم بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن سائق وراء الاعتداء على زوجته ووالديها، وشقيقها، نتيجة خلافات أسرية بينهم، ورفض الزوجة العودة لمسكن زوجها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.