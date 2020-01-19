أخبار مصر | وكيل دينية النواب: ضعف الثقافة وراء حالات الانتحار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل دينية النواب: ضعف الثقافة وراء حالات الانتحار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء شكري الجندي، وكيل لجنة الشؤون الدينية، بمجلس النواب، إن سبب الانتحار يرجع إلى ضعف الثقافة وغياب الوازع الديني، والابتعاد عن الله عز وجل، وعدم التقرب إليه.

وأكد "الجندي" في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أنه على وزارة الأوقاف والثقافة والأزهر والكنيسة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، دور كبير في معالجة الثقافة والضعف الديني والإرشاد إلى الطريق الصحيح من خلال عمل ندوات تثقيفية وبرامج تلفزيونيه، والتأكيد على الخطب في المساجد، لأن الجميع عليه مسؤولية في تنوير عقل الشباب وتوجيههم إلى الطريق الصحيح، والقضاء على الفكر الشيطاني المؤدي إلى الانتحار.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، إلى أهمية دور الأسرة في احتواء الأبناء والتعامل معهم بلطف والتماس الأعذار لهم، وعدم إجبارهم على شئ لا يريدونه، والتقرب منهم، مما يؤدي إلى عدم التفكير في الأفكار الجهنمية التي تؤدي بهم إلى التهلكة.