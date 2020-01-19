أخبار مصر | مؤسسة صناع الخير: هدفنا توفير مساعدات متكاملة للفئات الأكثر احتياجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسسة صناع الخير: هدفنا توفير مساعدات متكاملة للفئات الأكثر احتياجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة تهدف إلى بناء الإنسان وخدمته في مجالات التكافل الإجتماعي، والتعليم، والصحة، والبحث العلمي والإبتكار، ومناحي الحياة، والتنمية المتكاملة علي أمل القضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض.

وأشار زمزم خلال ندوة ببوابة 'الخليج 365' الألكترونية إلي أن المؤسسة تعمل على تنسيق الجهود وبناء الشراكات مع كل الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري لتحقيق أعلى معدلات التنمية الإجتماعية بمفهومها الشامل والارتقاء بمستوى جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في كل أنحاء مصر بأيدي شباب واعد يملك خبرات متنوعة.

وأكد أن هدف المؤسسة رعاية وتنمية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية والصحية والطبية، ونشر الوعي للمساهمة في تحسين جودة الحياة وتدعيم قدرات المواطن ليكون شخص منتج وإيجابي التأثير في المجتمع، وإتاحة فرص لزيادة رأس المال الإجتماعي للأسر الأكثر احتياجا، وذلك من خلال فريق عمل يضم كوادر فنية وإدارية واستخدام التكنولوجيا الحديثة مع الإلتزام بالشفافية والمباديء والقيم الأخلاقية.

وتعتبر مؤسسة صناع الخير، مؤسسة خيرية تنموية مصرية بدأت بمجموعة من الشباب ذو الخبرات المتنوعة والمتخصصة، وبرغبة حقيقية في تنمية المجتمع وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، بهدف الارتقاء بمجالات الصحة والتعليم كوسيلة لتحسين جودة الحياة، حيث بدأت نشاطها في 112017، وأشهرت في 372017 برقم 10603 بوزارة التضامن الإجتماعي.