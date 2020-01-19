أخبار مصر | "الخليج 365" تكرم مؤسسة صناع الخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تكرم مؤسسة صناع الخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، بمقر الجريدة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم العمل الخيري.

وأشاد رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير"، خلال ندوة ببوابة "الخليج 365" الإلكترونية، بدور مؤسسة الخليج 365 في تغطية أخبار وفاعليات العمل الخيرى ودورها الإعلامي خلال الفترة الأخيرة.

وتعتبر مؤسسة صناع الخير، مؤسسة خيرية تنموية مصرية بدأت بمجموعة من الشباب ذو الخبرات المتنوعة والمتخصصة وبرغبة حقيقية في تنمية المجتمع وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، بهدف الارتقاء بمجالات الصحة والتعليم كوسيلة لتحسين جودة الحياة، حيث بدأت نشاطها في 112017، وأشهرت في 372017 برقم 10603 بوزارة التضامن الإجتماعي.

