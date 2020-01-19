أخبار مصر | أبو شقة: الوفد كان له دورا مؤثرا في ثورة 30 يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو شقة: الوفد كان له دورا مؤثرا في ثورة 30 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن حزب الوفد كان له دورا مؤثرا وفعالا ومشاركة إيجابية في جبهة الإنقاذ التي كان من أهم ثمارها ثورة 30 يونيو، مسترجعًا ما كان عليه الأمر من فوضى عقب أحداث 28 يناير والتي استغلها الإخوان للوصول إلى الحكم والتي عجزت جميع الأحزاب عن مجابهتها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المُذاع على "mbc" مصر، مساء اليوم الأحد،: "لكن حزب الوفد استرجع الأمر من خلال تأييده ومساندته ومشاركته لثورة 30 يونيو وآزر القوات المسلحة والشرطة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي".

وكشف "أبو شقة" أن شباب الوفد منع الإخوان من محاصرة دار القضاء العالي، مستطردًا: "أن ما حدث بعد 25 يونيو والسنة التي تولى فيها الإخوان الحكم أدت إلى تجهيل مستقبل الأحزاب والسياسة في مصر".