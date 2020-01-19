أخبار مصر | من 2016 لـ2020.. الدولة تقضي على العشوائيات بـ30 ألف وحدة سكنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من 2016 لـ2020.. الدولة تقضي على العشوائيات بـ30 ألف وحدة سكنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، ونقل سكانها إلى أماكن آمنة، استهدفت المشروعات التي تتم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، 30867 وحدة سكنية بتكلفة بلغت 7 مليار جنيه.

ومنذ إبرام هذه الاتفاقية من عام 2016 حتى عام 2020، قامت المحافظة بتسكين 19506 وحدة منهم، على أن يتم تسكين باقي الأسر خلال هذا العام بعد استيفاء جميع الشروط لمستحقيها.

وبدأت الاتفاقية بمشروع الأسمرات 1 والذي يحتوي على 6120 وحدة سكنية، لأهالي الدويقة وتم تسكين الوحدات بالكامل لمستحقيها، حيث بلغت تكلفتها 790 مليون جنيه.

ومن بعدها مشروع الأسمرات 2 والذي يضم 4824 وحدة سكنية، بتكلفة 930 مليون جنيه، بالإضافة إلى الأسمرات 3 والذي يضم 7304 وحدة وتم تسكين 1600 أسرة فقط، بتكلفة 2 مليون جنيه تقريبًا.

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ومن بعدها قامت الدولة بإنشاء مشروع المحروسة 1 والمحروسة 2 بواقع تسكين 3229 للمشروع الأول وتم تسكينه بالكامل، و1666 للمشروع الثاني، بتكلفة بلغت 900 مليون جنيه.

ومن ضمن المشروعات التي تقوم بها المحافظة، لتوفير السكن الصحي الملائم لأبناء المناطق العشوائية الخطرة، قامت المحافظة بتطوير أرض الخيال وعمل 2500 وحدة سكنية بها بتكلفة 900 مليون جنيه.



واستمرارًا لجهود المحافظة للقضاء على العشوائيات بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية، انتهت من مشارع روضة السيدة زينب ومعًا وأهالينا، بواقع 5224 وحدة سكنية، بتكلفة مليار و785 مليون جنيه.