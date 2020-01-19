أخبار مصر | آمنة نصير: الأسرة السبب الرئيسي في عمليات الانتحار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آمنة نصير: الأسرة السبب الرئيسي في عمليات الانتحار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر، وعضو مجلس النواب، إن السبب الرئيسي المؤدي للانتحار، هو الأسرة، من سوء المعاملة لأبنائهم، وعدم احترام آراءهم ووجهات نظرهم وتعنيفهم والقسوة عليهم باستمرار، هذا الأمر يدفع بهم إلى الاكتئاب والانتحار، مؤكدة أن هذا السبب الرئيسي في التفكير في الانتحار هو الأسرة.

وأضافت "نصير" في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن ابتعاد الإبن عن الأم والأب سبب رئيسي في ذلك، فلم تعد الأم محتوية، ولم يعد الأب متفرغا لتربية الأبناء التربية القويمة الصابرة التي تحتوي مشاكل الشباب من الجنسين، فيشعر الشاب المنتحر بأنه أنفرد بمشكلته دون أن يجد من يحتويه أو من يذلل له ما هو يائس منه، وأصبح يجد نفسه في غربة، مما يجعله يفكر في الانتحار، لذلك يجب على كل أب وأم أن يحتوا أبنائهم ويتقربون منهم ولا يستهينوا بمشكلاتهم، وان يعودا أبنائهم منذ الصغر بأن يحكوا لهم ما يدور في أذهانهم ولا يكتمون أسرارهم لذاتهم.

وتطرقت الدكتورة آمنة نصير إلى مراحل التعليم الدراسية، والتي لها دور في مواجهة عمليات الانتحار والتصدي له، من خلال المعلم أو الدكتور الذي يجب أن يقوم بدور الأب في المدرسة أو الجامعة، فيجب عليه أن يكون لديه رحمه في التعامل وأن يكون وسطي بألا يقسوا بشده أو يحنوا بكثرة، وأن يعامل الطلاب مثل أبنائه، مما يؤدي إلى غرز المحبه بينهم.

وتابعت: يجب أن يكون الدكتور أو المعلم لديه الأبوه والرحمة لا القسوة الطائشة، فالتوازن في القسوة والرحمة والعمل الجاد في بناء أولادنا أفضل طرق التربية الصحيحة.