أخبار مصر | الجمعية الشرعية تطلق خدمة المراجعة اللغوية للرسائل العلمية مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعية الشرعية تطلق خدمة المراجعة اللغوية للرسائل العلمية مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الجمعية الشرعية الرئيسية، تدشين وحدة المراجعة اللغوية للرسائل العلمية للكليات النظرية باللغة العربية "مجانًا"؛ دعمًا للباحثين.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن الجمعية تستعد لتلقي الرسائل العلمية "الماجيستير والدكتوراه" لكافة الكليات النظرية العربية الشرعية من جميع الكليات على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار حرص الجمعية الشرعية على خدمة طلاب العلم والباحثين.