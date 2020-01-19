شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرأس قداس عيد الغطاس في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس مساء الأحد، في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية.

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وأنهى البابا صلوات لقان عيد الغطاس المجيد وسط حضور شعبي كبير على أن يبدأ قداس العيد ذاته عقب انتهاء «اللقان».

وعقب صلاة اللقان قام البابا برشم المشاركين في الصلوات بالماء المقدس.

شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة ومسؤول قطاع الشباب بالإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام قطاع شرق الإسكندرية والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والقديس الأنبا موسى الأسود بالعلمين والقديس الأنبا بقطر بالخطاطبة كما شارك القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من كهنة الإسكندرية.