شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تجري تجربة لإنتاج السماد العضوي من مخلفات «مزارع الصرف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، إن الشركة بدأت تجربة جديدة لإنتاج السماد العضوي من مخلفات مزارع الصرف الصحي بالمحافظة، بهدف استخدامه في زراعة الغابات الشجرية لتحسين إنتاجية التربة، ومد النباتات المزروعة بالعناصر اللازمة لاكتمال النمو.

وأوضح «بدري» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه يتم استخدام أوراق الأشجار الجافة ونشارة الأخشاب والنباتات الخضراء وصباغ الحيوانات وبعض فروع الأشجار لإنتاج السماد العضوي، والذى يتطلب شهرين لإتمام دورة إنتاجه، لافتا إلى أن تجربة إنتاج السماد العضوي تم البدء بها في مزرعة صرف صحى طهطا، وأنه في حالة نجاح التجربة سيتم التوسع في إنتاج السماد العضوي بجميع مزارع الصرف الصحي بالشركة.