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شكرا لقرائتكم خبر عن أبوها مصري.. شرم الشيخ تستعد للاحتفال بـ«ملكة جمال أطفال روسيا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستعد مدينة شرم الشيخ للاحتفال بالطفلة المصرية تيا حمدي حسن، الفائزة بلقب ملكة جمال أطفال روسيا.
ولدت تيا لأم روسية وأب مصري يعمل بالسياحة بشرم الشيخ، وسوف تعود من روسيا، 25 يناير الجاري.
شاركت تيا في روسيا وحصلت على لقب والدتها «ثيون» في المسابقة، وكانت أفضل نموذج عارضة لملابس الأطفال.
يقول والد الطفلة إنه ووالدتها اهتما بها منذ ولادتها، ودرباها على المهارات المختلفة من لغة ومهارات ذكاء والتقليد والتمثيل.
يضيف: «تيا أصبحت نموذجًا للأناقة والموضة في روسيا، واشتركت في مسابقة أجمل فتاة في روسيا وكانت الأفضل بين 350 طفلة روسية».
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