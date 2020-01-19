شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو شقة»: الحياة الحزبية في مصر «ليست ضعيفة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الحياة الحزبية في مصر «ليست ضعيفة، لأنه من أسس ودعائم المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة»، مشيرًا إلى أن الديمقراطية بمفهومها الحقيقي وتفعيلها الحقيقي «لا تحدث إلا بوجود أحزاب قوية، سواء حزبين أو 3 من خلال التنافس الحزبي الذي يؤدي لتحقيق الديمقراطية».
أضاف «أبوشقة»، في حواره لبرنامج «حديث المساء» على فضائية «إم بي سي مصر»، الأحد، أن «الدستور المصري ينص في المادة 5 على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، لذلك فإن الفترة الحالية تشهد نشاط حزبي مكثف. وكانت لدي دعوة في الفترة الحالية لتفعيل المادة الخامسة من الدستور، بحيث نكون أمام تكتلات سياسية أو أمام 3 أحزاب قوية».
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