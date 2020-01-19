شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض الرحلات البحرية بين الغردقة وشرم الشيخ لـ4 أسبوعيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مسؤولو شركة الجسر العربي للملاحة المشغلة للعبارة «كوين نفرتيتي» على الخط الملاحي «الغردقة/ شرم الشيخ» تخفيض جدول الرحلات على الخط إلى 4 رحلات بحرية بدلا من 6 رحلات، بمعدل رحلتين من كل اتجاه، بداية من 23 يناير الجاري.

يذكر أن العبارة «كوين نفرتيتي» هي إحدى العبارات التابعة لشركة الجسر العربي، وهي عبارة أردنية، طولها 82 مترًا، وعرضها 16 متر، وغاطس 2.9 متر، سرعة 28.7 عقدة، وتحتوي على 580 مقعدا، وتتسع لـ130 سيارة و6 باصات.