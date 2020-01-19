شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو شقة» يستبعد دمج الأحزاب في كيان واحد: «يستحيل تطبيقه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن فكرة دمج الأحزاب السياسية في كيان واحد أمر صعب ومستبعد ومستحيل التطبيق.

وأشار «أبوشقة»، في حواره لبرنامج «حديث المساء» على «إم بي سي مصر»، الأحد، إلى أن الدمج يعني تخلي الحزب عن هويته وشخصيته والذوبان في حزب آخر، وهو أمر صعب ومستحيل من الزاوية النفسية والواقعية.

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أضاف «أبوشقة» أن الحل يكمن في تشكيل ائتلافات وتكتلات بين الأحزاب التي تتوافق في الفكر السياسي، حيث إن الأحزاب الليبرالية مع بعضها، وكذالك الأمر في أحزب اليسار والوسط، لنكون أمام ائتلافات انتخابات وبرلمانية.

وتابع: «مصر بها أحزاب كثيرة وطنية ومخلصة، غير حزبي الوفد ومستقبل وطن، ولها نوابها المخلصين في البرلمان، وهدفها بناء مصر وإنقاذها من الركود. والعملية الانتخابية في البرلمان يجب أن تكون بنظام القائمة المغلقة بنسبة 75%، و25% فردي».

واستبعد «أبوشقة» أن يكون النظام الانتخابي بهذا الشكل يشكل عبئًا على المرشحين، موضحًا أن العملية سيحكمها «إجراءات بنصوص قانونية ودراسات واعية ومتأنية من فنيين ومتخصصين في التشريعات القانونية».