شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل محال تجارية لـ«دورات مياه عامة» في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تحويل عدد من المحال الخاصة بالممشى السياحي بمنطقة شارع شيري في مدينة الغردقة إلى دورات مياه عامة (رجال- سيدات).
ووجه المحافظ بالحفاظ على نظافة الحمامات العامة والاهتمام بصيانتها دوريا، وتطهير صناديق القمامة بصفة دورية، حفاظا على الصحة العامة، وتنظيف النافورة وإعادة تشغيلها.
وتفقد المحافظ عددا من شوارع وميادين مدينة الغردقة لمتابعة الحالة الأمنية والعامة بها، ورافقته خلال الجولة الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر.
ووجه المحافظ باستمرار إنارة ممشى شيري حتى الخامسة صباحا نظرا لتجول المواطنين باستمرار للاستمتاع بالممشى وحفاظا على سلامة الجميع، واستبدال اللمبات الأرضية غير المضيئة بأخرى مضيئة، ووجه بتقليل مساحات البوابات الجانبية للسيطرة على مداخل الممشى.
وأكد المحافظ على أفراد الأمن المتواجدين بالممشى بالتواجد الدائم للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتقديم المساعدة للمواطن عند طلبها مباشرة دون تأخير.
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