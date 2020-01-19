شكرا لقرائتكم خبر عن «القلقاس» و«القصب».. سر أكلات الأقباط في عيد الغطاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحرص الأقباط الأرثوذكس على تناول «القلقاس والقصب»، مساء الأحد، عقب المشاركة في قداس عيد الغطاس والمعروف باسم «عيد الظهور الإلهي»، وهو من الأعياد السيدية عند الأقباط، ويواكب ذكرى معمودية المسيح بنهر الأردن.

وانتشر باعة القصب والقلقاس بالقرب من الكنائس وبالأسواق منذ الصباح الباكر، حيث أقبل المسيحيين على شرائها لإعدادها وتناولها عقب القداس.

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ويؤدى ملايين الأقباط بمختلف محافظات مصر قداس عيد الغطاس، بدءًا من مساء الأحد، وحتى الثانية عشر من صباح الإثنين، واكتست الكنائس بالستائر القرمزية للتعبير عن الفرحة كما حمل الأطفال «قناديل البرتقال» المصنوعة من البرتقال والشموع والمزينة بالصلبان لإضفاء جو من البهجة والفرح عليهم.

وحرص عدد كبير من الأقباط على تعميد أطفالهم في الكنائس صباح عيد الغطاس للتبارك بذكرى معمودية السيد المسيح.

وقال القمص ديسقورس شحاتة، وكيل دير القديسة دميانة بالدقهلية، في تصريحات صحفية، الأحد، إن «الأقباط يحرصون على تناول القصب والقلقاس كرمز على أن المعمودية والميلاد مع المسيح، فالقلقاس يحتوي على مادة سامة ومضرة للحنجرة، وهي المادة الهلامية تتحول لمادة نافعة عندما يتم غسلها بالماء وتشبه بذلك «ماء المعمودية»، والتي من خلال تطهر الشخص من الخطية، كما يتطهر القلقاس من مادته السامة بواسطة الماء، كما أن القلقاس يدفن في الأرض ثم يصعد ليصير طعامًا، والمعمودية هي دفن أو موت وقيامة مع المسيح، كما يقول بولس الرسول «مدفونين معه في المعمودية التي فهيا أقمتم أيضًا معه»، والقلقاس لا يؤكل إلا بعد خلع القشرة الخارجية فبدون تعريته يصير عديم الفائدة، فلابد أولًا من خلع القشرة الصلدة قبل أكله، وتشهبه الكنيسة الأرثوكسية تناول القلقاس بالمعمودية فنحن نخلع ثياب الخطية لنلبس بالمعمودية ثياب الطهارة والنقاوة«.

وأضاف وكيل دير القديسة دميانة بالمحافظة أنه «نحرص أيضًا على أكل القصب لأنه نبات مستقيم، وكذلك الإنسان ينمو بعد المعمودية في استقامة في روحية كاستقامة هذا النبات، كما أنه ينقسم إلى عقلات وكل عقلة هي فضيلة يكتسبها الإنسان في كل مرحلة عمرية حتى نصل إلى العلو، والقصب قلبه أبيض وحلو الطعم، وكذلك القلب الطاهر المؤمن ينبع منه الحلاوة وكل المشتهيات».

احتفالات قداس عيد الغطاس في الدقهلية

احتفالات قداس عيد الغطاس في الدقهلية

احتفالات قداس عيد الغطاس في الدقهلية