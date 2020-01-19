شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: لا يجوز الدخول على شبكات «الواي فاي» المشفرة بدون إذن أصحابها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعادت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» نشر الفتوى الخاصة باستخدام شبكات الواى فاى بدون علم أصحابها، حيث أجابت عن سؤال نصه :«هل يجوز لى أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلى بدون إذن أصحابها ؟».
وقالت دار الإفتاء المصرية: «لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها، ويجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت في الأماكن العامة، كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس.. والله سبحانه وتعالى أعلم».
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