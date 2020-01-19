شكرا لقرائتكم خبر عن نقل ورفع 50 ألف طن قمامة ومخلفات للمدفن الصحي بالخطارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نقل ورفع 50 ألف و143 طن قمامة ومخلفات، من النقطة الوسيطة بالغار بمدينة الزقازيق، لنقلها للمدفن الصحي بالخطارة، لتخفيف الإنبعاثات البيئية والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارات الإنتاج الحربي، والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط، للارتقاء بمنظومة المخلفات البلدية ورفع تراكمات القمامة وخلق جو بيئي وصحي أمن ونظيف.

وأضاف المحافظ ،أنه منذ بداية الأعمال وحتى الآن تم نقل ورفع 50 ألف و143 طن، بمعدل 1500 نقلة بحمولة 34 طن للنقلة، وذلك لدفع العمل في منظومة النظافة التي شهدت طفرة حقيقية وخطوات إيجابية في الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه جاري استكمال أعمال رفع القمامة من المقلب للوصول إلى مرحلة التفريغ الكامل للنقطة.

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شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة عمل مصنع القمامة، ووضع الحلول اللازمة للمشكلات التي يتعرض لها، لمنع تكرار تراكم أكوام القمامة التاريخية مرة أخرى خارج المصنع، فضلاً عن تكثيف الأعمال بورديات صباحيه ومسائية، لحين الانتهاء التام من تفريغ النقطة الوسيطة بالغار.

جاء ذلك خلال جولته لمتابعه أعمال رفع المخلفات والقمامة، من النقطة الوسيطة بالغار إلى المدفن الصحي بالخطارة، رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين أبوالعزم رئيس مركز ومدينه الزقازيق.

يذكر أن محافظة الشرقية قد قامت بالتعاقد مع إحدى شركات النظافة، لرفع 50 ألف طن قمامة من أصل 80 ألف طن، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

نقل مخلفات للمدفن الصحي في الشرقية

نقل مخلفات للمدفن الصحي في الشرقية