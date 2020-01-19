شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يبحث المساهمات المجتمعية للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة وتصنيع الدواء، بحضور الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، لبحث ومناقشة أوجه التعاون بين المحافظة والشركة ومديرية الشؤون الصحية للإرتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

وبحسب بيان، الأحد، ركّز اللقاء على كيفية تقديم خدمات صحية وعلاجية للمواطنين غير القادرين بالمحافظة، حيث سيتم الفحص والكشف وتقديم العلاج بالمجان للمرضى، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية وإرشادية للمواطنين على مستوى المحافظة للوقاية وتجنب العدوى والإصابة بفيروس سي.

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وأوضح المحافظ، أن هذا اللقاء يأتي تماشياً مع مبادرات رئيس الجمهورية للإهتمام بصحة المواطنين وبالأخص علاج مرضى الفيروسات الكبدية، فضلاً عن تفعيل التعاون المشترك مع المجتمع المدني للإهتمام بصحة للمواطنين وتخفيف مصاريف العلاج من على كاهل المواطنين للوصول إلى مجتمع سليم معافى قادر على العمل والإنتاج بنشاط وصحة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تشجيع المساهمات المجتمعية التي من شأنها الإرتقاء بالمستوى المعيشي والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أن مديرية الشؤون الصحية سوف تقوم بحصر دقيق للمواطنين المستحقين والمصابين بالأمراض الكبدية وغير القادرين على تحمل نفقات العلاج لحصولهم على العلاج المجاني.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أنه من المقرر الفحص وتقديم العلاج المجاني المعالج لفيروس سي للمرضى، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف الوصول والكشف على المواطنين وتخفيف نفقات العلاج عليهم خاصة بالقرى والكفور والنجوع والمناطق الأكثر احتياجاً بمحافظة الشرقية.