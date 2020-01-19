شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الاسكندرية»: غلق الزوايا الأقل من 80 مترًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اجتماعاً، اليوم الأحد، ضم قيادات المديرية ومديري الإدارات الفرعية ومفتشي المتابعة ومفتشي الإدارات الفرعية، وذلك في إطار اهتمام مديرية أوقاف الإسكندرية ببيوت الله عز وجل وحرصًا على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

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وقال الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة في المديرية، إنه تم خلال الاجتماع التشديد على غلق جميع الزوايا الموجودة بجوار المساجد أو الأقل من ثمانين مترًا، وفي حالة وجود أكثر من زاوية يتم فتح الأكبر منهم ورفع تقرير أسبوعي عن حالة المرور وتكثيف المرور على القوافل والدروس وتكثيف المرور على المناطق الحدودية.

وأضاف «عبدالبصير» أن المشاركون أكدوا الاهتمام بالأمسيات وتوزيع الأئمة توزيعا عادلا ومنع غير المرخص لهم من إلقاء الدروس أو خطب الجمعة والمرور الجماعي على الزوايا والقيام بحصرها.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الاهتمام ببيوت الله عز وجل وعدم التهاون مع من يخالف تعليمات الوزارة.