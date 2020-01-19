محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف مطوبس الجديد.. ويوجه بالاستعداد لصيف 2020

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مصيف مطوبس الجديد، مكلفاً التخطيط العمراني برفع الإحداثيات ووضع تصور للاستغلال الأمثل استعداداً لصيف 2020. وكلف المحافظ، التخطيط العمراني برفع الإحداثيات ووضع تصور للاستغلال الأمثل لمصيف مطوبس الجديد المقابل لمنطقة مطوبس الصناعية بطول 1000 متر وعرض 50 متراً استعداداً لصيف 2020، لافتا إلى أن من أهم مقومات السياحة الشاطئية بمحافظة كفرالشيخ، مصيف بلطيم شرقاً ومصيف مطوبس غرباً، وكأهم المواقع الترفيهية لأبناء محافظة كفرالشيخ، والمحافظات المجاورة. اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ يتفقد مصيف مطوبس الجديد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ يتفقد مصيف مطوبس الجديد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ يتفقد مصيف مطوبس الجديد

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