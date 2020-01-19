شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشهد إجراء قرعة لتخصيص 24 وحدة سكنية لـ«الأولى بالرعاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، إجراءات القرعة العلنية لتخصيص 24 وحدة سكنية أولى بالرعاية، على المواطنين المستحقين بقرية سنهوا بمركز ومدينة منيا القمح، لتحديد رقم العمارة والوحدة والدور للمتقدمين، بعد فحص المستندات المقدمة منهم وإجراء البحوث الميدانية اللازمة من الجهات المختصة.

حضر القرعة اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد وحسني الحاجري، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، والمهندسة عبير عبدالقادر، مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة والمواطنين المستحقين وأسرهم وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

Advertisements

أجريت القرعة العلنية عن طريق صندوقين زجاجين، وقام طفل وطفلة بسحب الورق من الصندوق موضحاً عليه اسم المتقدم، ورقم العمارة والوحدة والدور.

قام محافظ الشرقية بتوزيع عقود تمليك الوحدات السكنية على الفائزين، معبرًا عن سعادته وتمنياته القلبية لكل الفائزين بالاستقرار في سكنهم الجديد.

وهنأ المحافظ الفائزين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية المخصصة لهم، وقال أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

وفي لفتة إنسانية، حرص محافظ الشرقية على التوجه بنفسه لعدد 5 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة لتسليمهم عقود الوحدات السكنية المخصصة لهم، كما قام المحافظ بتسليم السيدة «ج ح م» عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمدينة منشأة أبوعمر، نظراً لظروفها الاجتماعية والعائلية الصعبة ولحاجتها الماسة لمسكن تقيم به.