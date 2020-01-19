شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد 4 مشروعات لإنتاج البيض والألبان واللحوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأحد، عددًا من المشروعات الإنتاجية لإنتاج البيض، والألبان، واللحوم، وإكثار الدواجن، بدائرة مركز أخميم، وحى غرب مدينة سوهاج، للوقوف على آخر التطورات بالنسبة لهذه المشروعات وتنميتها والمعوقات التي تواجهها.

ورافق المحافظ في جولته- التي شملت مشروعات محطة إنتاج البيض بالعيساوية شرق، ومحطة إنتاج الألبان واللحوم بالديابات، وتسمين الدواجن بالأحايوة شرق، بدائرة مركز أخميم، ومحطة إكثار الدواجن، بحي غرب مدينة سوهاج- المهندس طارق الوراقي، سكرتير عام مساعد المحافظة، ورئيس مجلس إدارة المشروعات الإنتاجية، وعاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة أخميم، وفريدة سلام، رئيس حي غرب مدينة سوهاج، ومديري إدارتي الشؤون المالية والإدارية، والشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

واستمع المحافظ- خلال الجولة – إلى شرح مفصل من المهندس طارق الوراقى، السكرتير العام المساعد، عن أهم التطورات وما تم من إنجازه بالمشروعات الإنتاجية، حيث ينتج مشروع إنتاج البيض بالعيساوية شرق 25 ألف فرخة بياض منتجة بإيراد شهري 500 ألف جنيها، ومن المتوقع وصول الإيرادات منه إلى مليون جنية شهريا، مشيرا إلى أنه جاري التفاوض على 20 ألف فرخة منتجة، بمبلغ 10 ملايين جنيها، ومن المتوقع وصول الإيرادات منها إلى 500 ألف جنية شهريا، ومن المتوقع الوصول بإيراد المحطة إلى 2.5 مليون جنية شهريا.

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وأضاف السكرتير المساعد أن محطة إنتاج الألبان واللحوم بالديابات بها حاليا 112 بقرة حلاب وطالوقة، و101 عجل تسمين بإيراد شهرى 250 ألف جنيها، لافتا إلى إنتاج 1150 كيلو جرام لبن يوميا من المحطة، وزراعة 50 فدان برسيم، وزراعة 5 أفدنة قمح بأرض المحطة، فضلا عن تصنيع لبن مبستر وزبادي وجنبة ثلاجة بدون إضافات للبيع للمواطنين بسعر من 30 إلى 35 جنيها للكيلو، منوها بأنه تم شراء 75 ألف بيضة مخصبة للتفريخ بمشروع تسمين الدواجن بالأحايوة شرق، و60 ألف كتكوت تسمين بمبلغ 330 ألف جنيها، وجاري بيعها بإيراد 2 مليون جنيها، بالإضافة إلى إنتاج 6 أطنان فراخ مجمدة .

وأوضح المهندس طارق الوراقى أن إنتاج البيض بمحطة إكثار الدواجن بحي غرب مدينة سوهاج، يصل إلى 160 ألف طبق بمبلغ 480 ألف جنيه شهريا، لافتا إلى أن عدد قطيع الأمهات الحالي بالمحطة 20 ألف و280 أم، بإيراد شهري متغير يصل إلى 209 ألف جنيها، فيما يصل عدد قطيع الاستبدال إلى 18 ألف و678 بقيمة 685 ألف 147 جنيها، بالإضافة إلى أنه جاري بيع عدد 13 ألف و409 قطيع تسمين بقيمة 150 ألف جنيها.

ومن جانبه، وجه اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، باستغلال إحدى المساحات الشاغرة بمشروع محطة إنتاج البيض بالعيساوية من خلال زراعتها ببعض الشتلات من الأشجار المثمرة لإعطاء مظهر جمالي للمكان، وتوفير عائد اقتصادي مهم للمشروع، مشيدا بالتطور الملموس في المشروعات الإنتاجية، والتقدم الملحوظ في إنتاج وإيراد تلك المشروعات.

ووجه المحافظ، الشكر للعاملين بتلك المشروعات على مجهوداتهم المبذولة لتوفر الاكتفاء الذاتي لأهالى المحافظة من تلك المنتجات بأسعار مناسبة ومنافسة للسوق، وتوزيع الفائض على المحافظات المجاورة ليكون عائد اقتصادي مهم للمحافظة.