شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلاتي «اللقان والغطاس» في كاتدرائية الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية إلى كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، مساء الأحد، حيث يترأس صلاتي اللقان والغطاس، وسط حضور كبير، وإجراءات أمنية مشددة.

وقال محسن جورج، عضو المجلس القبطي الملي السكندرى، مستشار التعليم في المحافظة، إن قداس اللقان هو طقس يتكرر 3 مرات في العام، في عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل، حيث يقوم بالصلاة على الماء وفي نهاية الصلوات يرش الماء على المصلين.

وأوضح «جورج» أن الأقباط يأكلون في هذا العيد أنواع معينة مثل القلقاس والقصب، ويعد القلقاس رمزًا لمعمودية المسيح، إذ يحتوي على مادة سامة، وهي المادة الهلامية، لكنها عند اختلاطها بالماء تتحول إلى مادة نافعة ومطهرة لـ«سموم الخطية».