شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة محافظ كفر الشيخ لمنطقة «مطوبس» الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الأحد، عددًا من المصانع بمنطقة مطوبس الصناعية، بهدف تشجيع الاستثمار ودعم صغار وشباب المستثمرين لتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.

وقال محافظ كفرالشيخ خلال جولته إن الدول تقوم بجهود كبيرة لدعم المستثمرين وتوفير المناخ الجيد للاستثمار، نحن نقوم بدورنا في إنهاء العديد من المعوقات وتحسين المرافق بمنطقة مطوبس الصناعية بهدف تعزيز وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وجلب مزيد من المستثمرين، لافتاً أنه زار مصنع كايرو ثري إم لاستخلاص الزيوت النباتية بقدرة 600 طن/ يوم بقوة عمالة تصل إلى 80 عامل، فضلاً عن زيارة الشركة الايطالية لاستخلاص وتكرير الزيوت بطاقة إنتاجية بقدرة 500 طن / يوم بقوة عمالة 160 عامل، ومصنع الصفوة للأعلاف بقدرة 150 طن/ ساعة بقوة عمالة 15 عامل، ومصنع النيل للمواد الغذائية بطاقة 15 طن/ يوم تعبئة وتغليف أسماك بقوة عمالة 35 عامل، مؤكداً على ضرورة التزام المصانع بالاشتراطات البيئية والفنية في أنظمة معالجة مياه الصرف حفاظاً على البيئة من خلال حصر جميع المصانع العاملة بمنطقة مطوبس الصناعية والبالغ عددها 24 مصنعاً، وأنه سيتم تشغيل مكتب لخدمة وحل مشاكل المستثمرين بمنطقة مطوبس الصناعية، وهو بمثابة خدمة الشباك الواحد لجميع جهات المرافق بالمنطقة والتي تضمن مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز والاتصالات.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمحاسب استفتاح على ابو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وهاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام مديرية الطرق، والمهندس حاتم بسيوني، مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعي بكفرالشيخ، والدكتور عصام الشافعي، مدير إدارة الاستثمار، والكيميائي فايد الشاملي، مدير عام البيئة، والمحاسب مختار طه، مدير عام حسابات المحافظة، وعادل البزاوي، مدير الشؤون القانونية، والمحاسب عبدالرحمن شوشان، مدير منطقة مطوبس الصناعية، ومحمد حلاوة، مدير منطقة بلطيم الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بلطيم- مطوبس، وعدد من المستثمرين ورؤساء مجالس إدارات المصانع، وعدد من القيادات التنفيذية.