شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تشغيل أول جهاز تفتيت حصوات بمستشفيات الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الأحد، عن تركيب وتشغيل أول جهاز تفتيت حصوات بمستشفيات وزارة الصحة بالدقهلية بتكلفة 4 ملايين جنيه، مشيرا إلى إجراء أول حالة مرضية على جهاز التفتيت الجديد «إيزويل» وإزالة حصوة وتركيب دعامة بالحالب لها، مع تفتيت حصوه أخرى بالكلى بجهاز الموجات التصادمية الجديد بنجاح.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور سعد مكي مستشفى كلى ومسالك ميت غمر، يرافقه الدكتور أحمد شومة، رئيس قسم المسالك بمركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والدكتور أحمد العاصمي، أستاذ المسالك البولية بمركز الكلى، والدكتور أنيس بازيد، رئيس قسم المسالك بمستشفى المنصورة الدولي، لتدشين الجهاز الجديد واستخدامه لأول مرة.

وقال «مكي» ن اجراء العملية باستخدام الجهاز الجديد يأتي في إطار التعاون بين مديرية الصحة بالدقهلية ومركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة من أجل تطوير منظومة الكلى والمسالك بمستشفيات صحة الدقهلية.