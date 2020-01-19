شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مسعف وسائق بـ«إسعاف الغربية» لأمانتهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المسعف محمد عيد مهدى والسائق محمد أحمد خيرة، بهيئة إسعاف الغربية إدارة كفر الزيات، لأمانتهما أثناء تأديتهما مهام عملهما، حيث سلّما مبلغ 207 ألف جنيه عثروا عليها أثناء نقل مصابين في حادث تصادم على طريق طنطا إسكندرية الزراعي.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الغربية للمسعف والسائق بمكتبة بالديوان العام لتكريمهم بشهادة تقدير ومبلغ مالي، بحضور الدكتور مجدي عوض، رئيس هيئة إسعاف الغربية، مشيداً بالدور الأخلاقي اللذين قاما به، والذي عكس أمانتهما وتفانيهما في العمل وحفاظهما على حقوق الغير.