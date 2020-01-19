شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل «الغذاء العالمي» لـ«مدبولي»: برنامج مساعدة نساء الصعيد الأول على مستوى المنظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، مع منجستاب هايلي، الممثل المقيم ومدير مكتب مصر التابع لبرنامج الغذاء العالمى. وحضر اللقاء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى أشاد ببرامج التعاون القائمة مع مصر، مُشيراً إلى أن أحد هذه البرامج والمتعلق بمساعدة النساء في صعيد مصر، حصل على المركز الأول على مستوى برامج المنظمة حول العالم، كما حصل مكتب القاهرة على المركز الأول فيما يخص برامج التنمية في العالم.

وأضاف أن مكتب القاهرة يسعى خلال الفترة القادمة إلى العمل من أجل تنفيذ بعض البرامج ومجالات التعاون الواعدة، ويأتى في مقدمتها المجالات الأربعة التي تم الاتفاق عليها خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمى، وهى مجالات توظيف الشباب، وتمكين المرأة، ومساعدة الأسر الفقيرة، ومشاركة الخبرات مع الدول الأفريقية.

Advertisements

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هايلى أكد أن برنامج الغذاء العالمى مهتم أيضاً بعدة مشروعات أخرى في مصر، ومنها إقامة مركز لوجيستي لبرنامج الغذاء العالمى في القاهرة لخدمة قارة أفريقيا، لا سيما وأن المراكز اللوجستية التي تخدم دول أفريقيا تتواجد خارج القارة، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال مشاركة الخبرات والاستفادة من المعرفة والخبرة التراكمية لدى مصر، فضلاً عن توسيع نطاق برنامج التنمية الذي يشرف عليه برنامج الغذاء العالمى ويغطى ٥٠ قرية حالياً، حيث يسعى البرنامج إلى زيادة عدد هذه القرى إلى ٥٠٠ خلال الفترة القادمة، ولذلك سيتم عقد ورشة عمل تحت رعاية وزارة الزراعة في فبراير لبحث وسائل وآليات زيادة عدد القرى المستفيدة لنصل للعدد المستهدف زيادته.

واختتم هايلى حديثه بالإشارة إلى اهتمام برنامج الغذاء العالمى بالمساهمة في برامج التغذية المدرسية التي تنفذها الحكومة المصرية.

من جانبه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بمجالات التعاون التي ذكرها الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى، مُؤكداً أن جميع تلك المجالات تحظى باهتمام الحكومة، لا سيما ما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية الذي تسعى الحكومة لزيادة نطاقه، ومضاعفة عدد أيامه، من أجل تقديم وجبة مدرسية صحية وآمنة لأبنائنا في المدارس.

كما أثنى رئيس الوزراء على برامج مساعدة المرأة والأسر الأكثر احتياجاً، مؤكداً كذلك حرص مصر على تعزيز برامج التعاون مع الدول الأفريقية، ونقل الخبرات المصرية إلى دول القارة، لا سيما إذا ما تم إقامة مركز لوجستي للبرنامج في القاهرة.

ووجه رئيس الوزراء بقيام وزارات الخارجية والزراعة والتعاون الدولي بالمتابعة والتنسيق مع مكتب برنامج الغذاء العالمى فيما يخص تنفيذ البرامج والمشروعات سالفة الذكر.